Nagui : "J'ai la queue", sa blague coquine sur son signe astro, le plus chaud des zodiaques

Sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, dont un nouveau prime inédit est diffusé ce samedi 22 octobre, sur France 2, Nagui fait le show. Et lorsqu'il ne fait de rares confidences sur son fils unique, Adrien Fam, l'animateur de 60 ans se laisse aussi parfois aller à quelques blagues coquines. L'une d'entre elle a concerné son signe astrologique, celui du Scorpion, signe le plus chaud du zodiaque. Le 12 mai dernier, Claire, Maestro de l'émission tentait de remporter une 7e victoire, avec une cagnotte de 22 000 euros, et Nagui s'était lancé sur la piste des signes astrologiques.

"Vous êtes de quels signes astrologiques vous ?", avait-il lancé à Claire et Julie, qui tentait de détrôner la Maestro. Claire avait alors répondu être Bélier, quand Julie est une native du Capricorne. "Toutes les deux des cornes", s'était amusée à relever Julie. Puis Claire a demandé à Nagui quel était son signe astrologique. Amusé, l'époux de Melanie Page a répondu que "si vous avez des cornes, j'ai la queue". Une blague osée qui avait fait sourire Claire. Puis le père de quatre enfants, Nina (25 ans) née de ses amours avec son ex-compagne l'animatrice Marine Vignes et trois autres, fruits de ses amours avec Mélanie Page, Roxane (18 ans), Annabel (14 ans) et Adrien (10 ans) avait précisé qu'il était Scorpion. "Ne me regardez pas comme ça", avait lancé Nagui. Suivi d'un échange lunaire entre la Maestro et lui. "Je cherche quelque chose avec une queue", avait lâché Claire, provoquant l'hilarité sur le plateau. "C'est une annonce ?", avait balancé Nagui. Avant que le calme ne revienne dans N'oubliez pas les paroles.

Un amant qui se donne sans relâche