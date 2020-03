Nathalie Marquay : Son anniversaire spécial à cause du coronavirus

Depuis lundi dernier, Nathalie Marquay est confinée à son domicile. Valérie Bénaïm a annoncé sur Twitter : "Les amis, en cette période il ne faut pas laisser la place au doute. Les chroniqueurs de C'est que de la télé et moi ayant été en contact avec un malade du virus, on préfère ne pas mettre les équipes en danger. Mais la darka doit continuer, c'est donc Cyril qui s'occupera de vous dès 17h45 en direct ! Je sais que je vous laisse entre de bonnes mains. Cyril s'occupera de vous très très très bien ! Il ne vous lâche pas et il sera en direct ! Moi je vs embrasse très fort !" Si elle n'avait pas dévoilé l'identité de ladite personne, c'est Damien Canivez lui-même qui a expliqué le 17 mars qu'il était contaminé, mais que son état était stable.

De son côté, Jean-Pierre Pernaut reste également à leur domicile, par mesure de précaution. S'il n'est plus aux commandes du JT de 13h de TF1, il tourne chaque jour une petite pastille de chez lui et diffusée dans le programme télévisé. En attendant son retour, c'est Jacques Legros qui a prix les commandes du journal télévisé.