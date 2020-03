Nicolas Bedos : Fanny Ardant attaquée après les César, il défend son amie

Quatre jours après la cérémonie polémique des César, Nicolas Bedos s'est saisi de son compte Instagram pour répondre à ses détracteurs. Le 3 mars 2020, le comédien, scénariste et réalisateur a tenu à prendre la défense de son amie et comédienne Fanny Ardant, attaquée sur sa relation avec Roman Polanski. Pour rappel, le cinéaste franco-polonais a été sacré Meilleur réalisateur pour le film J'accuse lors de la 45e cérémonie des César qui s'est tenue vendredi soir. Une soirée marquée par de vives manifestations devant la salle Pleyel, mais également à l'intérieur, par le départ-choc d'Adèle Haenel lors de la remise de ce prix.

"À celles et ceux qui saturent mes comptes Facebook et Instagram d'insultes sur Fanny Ardant, je leur rappelle que : 1) Je l'aime et quand j'aime, c'est à vie. 2) Elle n'a jamais remis en question l'indignation et la colère d'Adèle Haenel (et, avec elle, des femmes) à l'annonce du prix de Polanski, a expliqué Nicolas Bedos. 3) Mais elle a soutenu un AMI auquel elle est liée depuis des décennies et qu'à titre personnel, elle refusait d'accabler DAVANTAGE ce soir-là. 4) Vous y voyez de l'aveuglement et de l'indécence, j'y vois de l'humanité et de la DÉCENCE. 5) Qui sommes-nous pour juger leur histoire ? Nos douleurs et nos consternations nous dispensent-elles de respect et de modestie ?"