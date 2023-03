Nicole Kidman sexy à souhait : elle affiche ses jambes interminables !

L'actrice Nicole Kidman a fait sensation à la cérémonie des Oscars qui se tenait dimanche 12 mars 2023 au Dolby Theatre au sein du Hollywood & Highland Center à Los Angeles. Devant les très nombreux photographes présents, celle que l'on retrouve dans le film Eyes Wide Shut a pris la pose et dévoilé un look sexy tout en élégance avec une sublime robe fendue noire. Et elle n'était pas venue seule, puisque son célèbre mari, le chanteur australien, Keith Urban, était également avec elle durant le photocall et la prestigieuse cérémonie qui a suivi.

Dans la journée, la comédienne aujourd'hui âgée de 55 ans avait déjà démontré qu'elle était toujours aussi sexy que dans ses jeunes années. Effectivement, l'actrice avait publié sur ses réseaux sociaux un cliché d'elle dans une tenue des plus ravissantes. On pouvait retrouver Nicole Kidman assise dans un fauteuil, prenant une pose quelque peu nonchalante, mais surtout dévoilant généreusement ses interminables jambes.