Obsèques de Carlos Marin (Il Divo) - Son ex-femme bouleversée : "Il savait qu'il n'allait pas s'en sortir"

Un peu plus d'une semaine après sa mort, les proches de Carlos Marin lui font leurs adieux. Une veillée funèbre se tient en effet ce lundi 27 décembre 2021 à Madrid, après que le corps du chanteur espagnol a été rapatrié d'Angleterre. Le 19 décembre, le membre du groupe Il Divo est décédé des suites de la Covid-19, à l'âge de 53 ans. L'artiste (pourtant vacciné) est mort au Manchester Royal Hospital, où il avait été placé dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire plus tôt ce mois-ci.

Très affectée, l'ex-épouse de Carlos Marin a fait une apparition remarquée lors de la veillée funèbre de ce lundi, accompagnée de sa fille Scarlett (dont Carlos Marin était le parrain) et de son compagnon actuel Sergio Arce. A la veille des obsèques, cette chanteuse et actrice de 44 ans avait confié se préparer au "jour le plus triste de (sa) vie" sur Instagram.

Malgré leur divorce prononcé en 2009, Geraldine Larrosa était restée proche de son ex-mari. Celle qui se fait appeler Innocence sur scène - a d'ailleurs affirmé avoir échangé un ultime appel vidéo avec lui. "Avant d'être intubé, il m'a dit au revoir car il savait qu'il n'allait pas s'en sortir et c'était l'image la plus triste de ma vie", a-t-elle confié, comme l'a rapporté le Daily Mail. "Il m'a appelée et m'a dit qu'il m'aimait comme un fou et que j'étais la femme de sa vie et m'a demandé de prendre soin de sa famille."

Le 22 décembre, toujours sur Instagram, Geraldine Larrosa avait exprimé son chagrin le temps d'une publication hommage pour celui qui "a été et sera toujours le plus grand amour de (sa) vie". De leur côté, ses trois camarades du groupe Il Divo, Urs Bühler, David Miller et Sébastien Izambard, ont commenté sur les réseaux sociaux : "Il n'y aura jamais une autre voix ou un autre esprit semblable à Carlos. Pendant 17 ans, nous quatre avons vécu l'incroyable expérience Il Divo, et notre cher ami nous manquera. Nous espérons et prions que sa belle âme repose en paix."