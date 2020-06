Obsèques de Guy Bedos : Muriel Robin, très émue, pleure son "frère"

Il y avait du beau monde aux abords de l'église Saint-Germain-des-Prés, dans le chic 6e arrondissement de Paris, pour les obsèques de Guy Bedos, mort le 28 mai des suites d'une longue maladie. On a notamment pu voir Muriel Robin, auprès de la veuve du défunt Joëlle Bercot. Même sans liens du sang, c'est comme si elle faisait partie de la famille...

Muriel Robin, en robe noire et trench gris, est apparue près du corbillard avec sa compagne Anne Le Nen, soutenant notamment la femme de Guy Bedos, Joëlle Bercot, et leur fille Victoria Bedos. Très émue, elle a pris part comme le reste du clan à des applaudissements adressés à la foule massée derrière des barrières pour assister à cette cérémonie hommage au défunt artiste emporté à 85 ans. Un joli moment pour celle qui, comme son regretté complice, comprend l'importance du public quand on fait un métier artistique...

Une fois dans l'église, Muriel Robin a pris la parole pour saluer une dernière fois Guy Bedos. "Guy, tu étais ce merveilleux frère toujours prêt à écouter... Avec toi, j'ai eu un neveu et une nièce. Tu m'as fait un énorme cadeau en me faisant découvrir la Corse (...) Je te serre fort dans mes bras (...) ta gentillesse et ton si beau regard vont nous manquer. Merci et bravo. Bravo, bravo, bravo", a-t-elle déclaré. En pleurs, elle a salué la mémoire d'un homme "gentil, tellement gentil", qu'elle considérait comme "un grand frère". Ce sentiment presque familial, elle avait déjà eu l'occasion de le souligner en acceptant de dire quelques mots à l'émission Quotidien, peu après sa mort.

Si Muriel Robin était très émue, c'est parce qu'elle connaissait Guy Bedos depuis trois décennies. Elle avait fait deux spectacles avec lui au début des années 1990. Après cela, ils se soutenaient mutuellement dans leurs projets.

À la fin de son hommage, salué par des applaudissements dans l'église et à l'extérieur, a retenti la musique de Vladimir Cosma pour le film d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément. Lundi 8 juin, Guy Bedos sera enterré en petit comité à Lumio, en Corse.