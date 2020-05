Olivier Faure : Craquante irruption de son fils en plein direct à la télévision

Très discret sur sa vie de famille, Olivier Faure a plusieurs enfants, dont on ne connaît ni les âges ni les prénoms. Son épouse, Soria Blattmann, est à la tête de l'Unesco. Elle avait précédemment travaillé avec Jean-Marc Ayrault et Annick Girardin.

Le confinement est pour Olivier Faure une manière de passer plus de temps avec ses fils. "Mon engagement s'impose à l'ensemble de la famille par mon rythme et mes absences. Mais quand je suis chez moi, je dépose mes bagages à l'entrée. Je suis un mari comme les autres, un papa comme les autres, même si les aînés ne peuvent pas ignorer que je suis parlementaire et premier secrétaire. Quant au plus petit de mes fils, qui a 4ans, il m'a dit l'autre jour : 'Je veux faire comme toi quand je serais grand, mais qu'est ce que tu fais, au fait ?' Ça rend modeste !", confiait-il à Paris Match l'année dernière.

Au cours du même entretien, l'homme politique révélait avoir choisi une photo de sa tribu comme fond d'écran de son téléphone. "J'ai une photo de tous mes enfants : ma fille, mes trois fils et ma belle-fille. Mes enfants sont le fil de mon existence. Ils sont aussi ma corde de rappel permanente. Avec eux, impossible de choper le melon", expliquait-il.