Olivier Marchal séparé de Michèle Laroque : leur rencontre inattendue alors qu'il était inspecteur

Olivier Marchal, à retrouver ce soir dans le film Les Rivières pourpres sur France 2, est un acteur confirmé, qui a déjà fait ses preuves. Mais sa carrière de comédien n'aurait peut-être jamais vu le jour sans les précieux conseils de sa compagne dans les années 80 qui n'était autre que Michèle Laroque . Une période de sa vie sur laquelle il était revenu en 2020 lors de son passage dans l'émission Je t'aime etc sur France 2."Je l'ai rencontrée, j'étais flic à la section antiterroriste, et on sortait beaucoup en boîte de nuit avec mon groupe" avait-il raconté, avant d'entrer un peu plus dans les détails.

"Et j'avais rencontré un architecte de Nice qui faisait une soirée chez lui, et comme elle est niçoise, elle était à la soirée. Mais elle démarrait à Paris, elle était aux Blanc-Manteaux, elle jouait un spectacle qui s'appelait Sauver les bébés femmes. Moi j'étais pas du tout encore dans le théâtre. On a eu un petit béguin. Mais je ne me voyais pas dire à mon père : 'Je monte à Paris'. C'était un peu..." s'est-il souvenu, lui qui n'avait pas pour ambition de devenir comédien, malgré son expérience au théâtre chez les jésuites du lycée Saint-Joseph-de-Tivoli de Bordeaux.

Un destin bouleversé

Mais c'était sans compter sur Michèle Laroque, qui est finalement parvenue à le convaincre de se lancer dans ce domaine. "Elle m'a dit : 'Si tu veux être acteur, il faut que tu essayes'. C'est elle qui m'a fait répéter mon audition". Après avoir pris de nombreux cours de théâtre au Conservatoire d'art dramatique de Paris, tout en poursuivant son métier d'inspecteur de la PJ, il a rapidement connu sa première expérience au cinéma dans des conditions qui lui étaient familières puisqu'il a incarné le rôle d'un inspecteur dans le film Ne réveillez pas un flic qui dort. Il a définitivement quitté la police en 1994 afin de se consacrer entièrement à sa carrière de comédien.

En revanche, sa relation avec Michèle Laroque n'aura pas duré. Mais il aura refait sa vie avec Catherine Quiniou, avec qui il s'était marié en 1995. Ils sont également devenus parents ensemble de Léa (en 1994), Zoé (en 1998), Ninon (en 2006) et Basile (en 2009). Michèle Laroque, quant à elle, a épousé le metteur en scène Dominique Deschamps, le père de sa fille Oriane (née en 1995), avant de faire la rencontre du Maire de Troyes François Baroin, avec qui elle partage toujours sa vie.