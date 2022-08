Omar et Helene Sy, parents nostalgiques : leur "baby" Tidiane est déjà au volant d'une voiture à 16 ans !

Décidément, cet été 2022 sera celui des enfants Sy : de plus en plus grands, les cinq enfants d'Omar et de sa femme Hélène se dévoilent peu à peu au public, après avoir grandi loin de la lumière. Et alors que les deux aînées, Selly, 21 ans et Sabah, 18 ans, sont de plus en plus populaires sur leurs propres réseaux sociaux, c'est sur celui de la mère de famille, très fière, que l'on trouve régulièrement des vidéos des deux cadets, les garçons Tidiane et Alhadji, âgés de 16 et 13 ans.

Le plus vieux des deux, notamment, enchante les abonnés. Notamment pour sa grande taille, qui lui sert bien pour marquer de nombreux paniers au basket. Et alors qu'il n'est encore qu'adolescent, il est déjà bien plus grand que sa mère ! Mais ce mercredi, c'est carrément derrière le volant qu'elle l'a filmé : en effet, aux Etats-Unis, où toute la famille vit depuis dix ans maintenant, le jeune homme a le droit de conduire puisqu'il a 16 ans.

Et malgré le fait qu'il ne conduise sûrement pas depuis longtemps, il semble très à l'aise et a fait monter une petite pointe de nostalgie chez sa maman, dont le seul commentaire a été : "My baby" ("mon bébé")... Un bébé qui a bien grandi et qui fait sa fierté, tout comme son petit frère Alhadji, tout aussi sportif et qu'elle avait filmé en plein entraînement de boxe.

Des garçons qu'elle a récemment laissés avec leur papa Omar Sy pour s'offrir quelques jours de vacances à New York en compagnie d'amies et de sa fille aînée, Selly, talentueuse photographe qui rayonnait aux côtés de sa maman. L'occasion pour ses abonnés de voir à quel point les deux femmes se ressemblent d'ailleurs et ont le même sourire.