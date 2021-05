Ophélie Winter séduite par Julien Doré : "J'ai eu les frissons..."

Wejdene, K-Maro, Alizée, Dalida, Francis Cabrel... niveau reprises originales, Julien Doré ne recule devant rien. Rendu célèbre par son passage remarqué à la Nouvelle Star (M6) et sa réinterprétation du tube Moi Lolita, l'artiste désormais âgé de 38 ans continue à s'essayer à différents styles. Le jeudi 6 mars 2021, ses fans pouvaient découvrir sa toute nouvelle folie musicale : une reprise bien pensée de Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter.

Sa performance diffusée dans l'émission Le petit live (CSTAR) et sur YouTube a conquis de nombreux internautes. Ophélie Winter elle-même a eu vent de la revisite. Séduite, elle a passé un appel à Julien Doré. "Super well done Julien et Martin ! J'ai juste eu les frissons en découvrant cette vidéo. Merci pour ça. Et Julien... Quand tu veux pour le duo !", a-t-elle écrit en story Instagram jeudi soir.

Après quelques déceptions et un retour au calme ces derniers mois, Ophélie Winter pourrait bel et bien signer son come-back musical avec un featuring sur un éventuel nouveau titre de Julien Doré. Une aubaine pour des milliers de fans en manque.