Pascal Obispo, Mika ou encore Pharrell Williams réunis pour la bonne cause, gros concert en approche

Samedi 28 janvier 2023 à 21h10, à l'occasion de l'opération Pièces jaunes, France Télévisions s'associera à la Fondation des Hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, accompagnée de Didier Deschamps pour proposer l' édition 2023 du concert événement Le Gala des Pièces jaunes avec une affiche exceptionnelle au Zénith de Paris. Un show musical diffusé sur France 2, auquel participeront des artistes incontournables de la scène française comme Mika, Pascal Obispo et Vianney, mais aussi des stars internationales comme le chanteur pop Pharrell Williams ou le groupe sud-coréen Blackpink, qui faisait récemment trembler l'Arena de Paris.

Sans oublier les musiciens Gautier Capuçon, Khatia Buniatishvili et Daniel Lozakovich, qui devraient également répondre à l'appel. Du beau monde donc, qui sera accompagné d'un orchestre symphonique créé spécialement pour l'occasion. Pour rappel, l'opération Pièces jaunes est, depuis trente-quatre ans, l'un voire le grand rendez-vous de la générosité de début d'année avec son emblématique tirelire. Grâce à cette belle initiative, la Fondation des Hôpitaux est en mesure de soutenir des milliers de projets dans les établissements de santé pédiatrique publics et privés à but non lucratif. Cette année, un accent particulier sera mis sur le bien-être psychologique des jeunes, via un soutien renforcé aux Maisons des adolescents.