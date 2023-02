Patrick Balkany fait une révélation sur sa femme Isabelle : "Depuis 48 heures, je peux vous le dire..."

Invité à réagir sur l'affaire Pierre Palmade sur CNews dans L'heure des pros le 27 février 2023, Patrick Balkany a longuement fait état de son expérience en tant que justiciable qui est passé derrière les barreaux. L'ancien maire de Levallois-Perret s'est également appesanti sur la situation de son épouse Isabelle Balkany, donnant des nouvelles sombres de sa santé.

À l'issue d'un troisième procès consacré seulement à la durée des peines, la cour d'appel a réduit en janvier 2023 de six mois les sanctions prononcées en mai 2020, en condamnant les anciens élus Patrick et Isabelle Balkany respectivement à quatre ans et demi et trois ans et demi de prison. L'homme politique était l'un des invités de l'émission de Pascal Praud pour réagir notamment aux conditions de détention de l'humoriste, lui qui a expérimenté six mois celle de Fleury-Mérogis, ainsi qu'à la couverture médiatique d'une affaire quand on est une personnalité publique.

La voix émue, Patrick Balkany a révélé que lorsque les "haters" s'indignaient que son épouse Isabelle n'était pas en prison, elle se battait contre la maladie : "Depuis 48 heures, je peux vous le dire : cancer du pancréas." Auparavant, cette dernière a été opérée d'un cancer du poumon alors qu'elle était incarcérée dans une "cellule d'hôpital psychiatrique". Frappée par une santé fragilisée, elle pourrait alors ne jamais passer par la case prison. Son avocat a déposé mi janvier une demande de suspension de sa peine, comme il le confirmait à BFM le 12 janvier.

Le 23 février, Isabelle Balkany avait mentionné des examens de santé lourds sur Twitter : "Anesthésie générale pour réussir à me faire 'gober' les gros 'tuyaux' d'un endoscope..."