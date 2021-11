Patrick Fiori contraint de reporter ses concerts : deux spectateurs testés positifs à la Covid-19

Patrick Fiori joue de malchance, ces derniers temps. Le chanteur, qui vient de sortir son nouvel album intitulé Un air de famille, a été contraint d'annuler deux concerts qui devaient avoir lieu au théâtre Sébastopol, dans la banlieue lilloise les 11 et 12 novembre. Et c'est le coeur lourd que l'interprète de Que tu reviennes a informé ses fans de la triste nouvelle, via son compte Instagram. "Les concerts de Lille prévus les 11 et 12 novembre sont reportés au 4 et 5 Janvier 2022, pour cause de cas de Covid dans l'équipe (...) Malgré le strict respect des mesures barrières et toutes les précautions prises, deux membres de l'équipe de tournée viennent d'être dépistés positif à la Covid-19", peut-on lire dans le communiqué posté sur le réseau social.

Les deux dates ont été reportées au 4 et 5 janvier 2022. Comme le rapporte La Voix du Nord, deux spectateurs, qui ont assisté à une performance de l'artiste, le dimanche 7 novembre, ont également été testés positifs à la Covid-19. Le maire de Barlin, Julien Dagbert, a invité les fans de Patrick Fiori à la plus grande vigilance et à se tourner vers un centre de dépistage afin d'éviter la propagation du virus.