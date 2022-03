Paul Pogba évoque le tabou de la dépression : 'Je l'ai connue, mais on n'en parle pas'

C'est le genre d'interviews que l'on a peu l'habitude de voir de la part d'un sportif, mais qui permet d'ouvrir le dialogue sur les maladies mentales. Adulés par des millions de fans, extrêmement populaires sur les réseaux sociaux et touchant des sommes astronomiques, les footballeurs mènent en apparence une vie de rêve, mais tout cela ne protège pas de certains problèmes personnels. Suivi depuis ses premières années et rapidement remarqué pour son style, son attitude et son talent sur les terrains, Paul Pogba fait désormais partie des footballeurs les plus connus de la planète.

Véritable pilier de l'équipe de France avec qui il a remporté la Coupe du monde en 2018, le milieu de terrain de 29 ans a décidé d'accorder une interview au Figaro dans laquelle il revient sur les périodes plus compliquées de sa vie, et quand le journaliste lui demande s'il a déjà connu la dépression, la réponse est claire : "Complètement, et plusieurs fois dans ma carrière. Je l'ai connue, mais on n'en parle pas. Des fois, tu ne sais pas que tu es en dépression, tu veux juste t'isoler, être tout seul, ce sont des signes qui ne trompent pas".

Tu te poses des questions, tu te demandes si tu es fautif, car tu n'as jamais vécu ces moments dans ta vie

Pour le grand copain d'Antoine Griezmann, les problèmes ont commencé il y a quelques années à cause d'un entraîneur réputé pour ses méthodes très dures. "À titre personnel, cela a commencé quand j'étais avec José Mourinho à Manchester (2016-2017). Tu te poses des questions, tu te demandes si tu es fautif, car tu n'as jamais vécu ces moments dans ta vie", se remémore-t-il. Heureusement, Paul Pogba peut compter sur ses proches, sa femme Zulay et ses deux garçons, Shakur (3 ans) et Keyaan Zaahid (né en janvier 2021) dans ces moments difficiles. "Je me recentre sur ma famille, mes amis (...) Mon psy peut être mon meilleur ami, ma femme ou mon fils. Parler, être écouté, ressortir toute cette rage et cette dépression qui te ronge, c'est obligatoire pour moi", raconte-t-il.

Autre grief souvent entendu par Paul Pogba, le fait que l'argent garantit le bonheur, un cliché auquel il souhaite mettre fin. "On gagne beaucoup d'argent et on ne se plaint pas, vraiment, mais cela n'empêche pas de passer par des moments, comme tout le monde dans une vie, plus difficiles que d'autres. Parce que tu gagnes de l'argent, tu dois toujours être content? Ce n'est pas comme ça, la vie", conclut le footballeur.

Retrouvez l'interview de Paul Pogba en intégralité sur le site du Figaro.