Pauline Lefèvre, "maman ours" lookée à la campagne avec ses jumeaux

Le 15 janvier 2021, Pauline Lefèvre (39 ans) a partagé une nouvelle photo de ses jumeaux sur Instagram... En pleine nature, l'ex-Miss Météo de Canal+ s'est offert une pause câlin avec l'un de ses enfants - dont les prénoms restent secrets - tenu dans ses bras grâce à un porte-bébé motif léopard. Avec sa chapka noire, sa robe longue, ses santiags et son épais manteau, la comédienne prouve avec habileté qu'on peut tout à fait devenir maman et rester stylée en optant pour le look country chic ! En légende de sa publication, elle a écrit en anglais : "Feeling like a teddy bear mama", que l'on peut traduire par "Se sentir telle une maman ours".

Rapidement, les fans de Pauline ont tenu à féliciter la jeune maman, mettant l'accent sur son style pointu. "Perfect mama", "Magnifique tenue !", "Les beautés d'amour", "Stylée la chapka "napoléon"", "Oh la ptite chenille dans son cocon", "Qui a dit qu'une maman ne pouvait pas rester stylée ?" peut-on notamment lire dans les commentaires. Devenue maman de jumeaux en octobre 2020, la femme de Julien Ansault (le fils de l'humoriste Chantal Ladesou) avait annoncé la naissance de ses bébés le 9 décembre dernier sur Instagram. "Double happiness #2months #twinsbaby", avait écrit la jeune femme, qui expérimente ce nouveau rôle de maman dans le confort d'une maison de campagne.