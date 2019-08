Pékin Express : La prochaine saison arrêtée, les candidats rapatriés

Stéphane Rotenberg et l'équipe de "Pékin Express" s'étaient envolés vers la Russie où ils tournaient depuis mi-août la prochaine saison du programme, une édition All Stars avec d'anciens candidats. Mais la production a rencontré un souci sur place et a été contrainte de tout stopper et de renvoyer les participants chez eux !

