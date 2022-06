Penelope Cruz en mode bombe latine : caliente en robe rose pour un dîner Chanel

Comme pour tout événement de plusieurs jours dans l'industrie du cinéma, des soirées et fêtes sont organisées après les montées des marches, les projections et autres cérémonies. Après la France et son iconique Festival de Cannes, c'est au tour des Etats-Unis, New York tout particulièrement, de mettre le 7ème art à l'honneur avec le Tribeca Film Festival. Ce dernier a débuté avec la présentation du documentaire Halftime, en présence de celle à qui il est consacré, Jennifer Lopez. Mais la soirée de ce lundi 13 juin, c'est une toute autre bombe latine qui s'est fait remarquer : Penelope Cruz.

La marque Chanel organisait un dîner spécial au Balthazar, restaurant français huppé de la Grosse Pomme. En fidèle de la marque - elle était présente à la redite du défilé Métiers d'art à Florence le 7 juin dernier -, impossible pour la femme de Javier Bardem de ne pas passer une tête à l'événement. C'est dans une longue robe rose fuschia à bretelles, signée Chanel bien entendu, que l'actrice de 48 ans a pris la pose devant les photographes. En guise de sac à main, un mini vanity matelassé porté à la main. Aussi rose que sa robe, le tout rendait juste Penelope Cruz à croquer.

C'est sans son chéri Javier Bardem que Penelope Cruz s'est rendue au dîner. Mais pas d'inquiétude quant à sa solitude amoureuse sur cette soirée. Les parents de Luna, 8 ans et Leonardo, 11 ans sont toujours raides dingues l'un de l'autre. Pas plus tard qu'en mars dernier, lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars, le couple a foulé le tapis rouge main dans la main, dans leur bulle de complicité. Javier Bardem n'avait d'yeux que pour son épouse.

Pas de chéri à l'horizon mais Penelope Cruz a croisé la route de Lily Allen, aussi adepte de la marque, toute en transparence, Christy Turlington, Andie MacDowell et ses sublimes cheveux grisonnants assumés, Kyra Sedgwick (Ally McBeal, The Closer), Judith Light et Rosanna Arquette, Robert de Niro et Andrew Garfield, alias Peter Parker dans la saga Spider-Man.