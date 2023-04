PHOTOS Lucie Lucas : Apparition surprise de sa fille Lilou à Cannes, la comédienne se fait presque voler la vedette

Le vendredi 14 avril, la 6e édition du Festival International Canneseries a été lancée ! Comme chaque année, les projections de nouvelles fictions sont proposées sur plusieurs jours aux spectateurs présents. Lucie Lucas et Shy'm ont ainsi enfin eu l'occasion de présenter Cannes Confidential, une mini-série policière pour TF1 coproduite par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et la France. Elles y tiennent les rôles principaux, avec le britannique Jamie Bamber, connu pour le rôle de Lee "Apollo" Adama dans Battlestar Galactica. À travers six épisodes, Lucie Lucas incarne une lieutenant de police et Shy'm prête ses traits à Léa, une policière de son équipe.

Les deux femmes et Jamie Bamber étaient donc ravis de se retrouver sur le pink carpet du Festival dimanche 16 avril, prenant la pose avec complicité devant les photographes. Tamara Marthe de son vrai nom est apparue exquise dans une robe noire asymétrique qui révélait son ventre plat. Lucie Lucas, elle, avait opté pour un ensemble assorti composé d'une longue jupe et d'une veste ouverte sur son soutien-gorge aux mêmes couleurs. C'est également une autre invitée surprise qui s'est glissée à l'événement, à savoir la fille aînée de Lucie Lucas. En effet, la comédienne s'est accompagnée de la jolie Lilou (née en août 2010), adorable dans une petite robe noire et baskets blanches aux pieds. Et pour sa toute première sortie publique, Lilou est apparue très à l'aise ! (Voir notre diaporama). L'adolescente est issue de l'union entre Lucie Lucas et le discret Adrien. Le couple a également eu deux autres enfants, Moïra (née en janvier 2012) et Milo (né en mars 2018).

Beaucoup de préparation

Voilà un an, presque jour pour jour que Lucie Lucas et Shy'm se sont embarquées dans l'aventure qu'est Cannes Confidential. Cela représentait alors un vrai challenge pour les deux femmes. "On va tourner en anglais, donc pour moi c'est beaucoup plus de préparation. Je suis loin d'être bilingue, je travaille avec une coach. Avec Lucie, on suit depuis une semaine une formation physique d'autodéfense, de combat. Tout ça, c'est nouveau, c'est chouette d'apprendre à la connaître dans ce cadre", expliquait la maman de Tahoma dans les colonnes du journal Le Parisien en 2022.