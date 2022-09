Pierre-Hugues Herbert s'est marié à Julia ! Belle cérémonie dans le Sud avec d'autres stars du tennis

La saison des mariages se termine en beauté avec un bel évènement dans le monde du tennis puisque Pierre-Hugues Herbert vient de se marier avec celle qui partage sa vie depuis huit ans, Julia Lang. Honnête joueur de simple, le Français de 31 ans fait partie des meilleurs joueurs de double au monde. Vainqueur de deux Roland-Garros et de cinq tournois du Grand Chelem en tout, il a déjà atteint la deuxième place au classement mondial. Malheureusement pour lui, la crise sanitaire et la période du Covid a marqué un ralentissement dans sa carrière puisque non vacciné, à l'image d'un Novak Djokovic, il n'a pas pu participer à plusieurs tournois prestigieux, dont l'Open d'Australie.

Malgré ce contretemps, son année 2022 va se terminer en beauté puisqu'il vient tout juste de se marier avec la belle Julia Lang. En couple depuis huit années et parents d'un petit Harper, qui l'accompagne un peu partout sur les tournois qu'il dispute, les amoureux ont décidé de célébrer une seconde fois leur mariage. En septembre 2021, ils avaient déjà organisé une réception en petit comité, mais cette année ils ont opté pour quelque chose de plus gros avec beaucoup de monde. C'est dans le superbe domaine de Canaille, situé à Cassis (Bouches-du-Rhône) qu'il se sont dit "oui" !

"8 ans après... Toujours pas les mots pour décrire ces derniers jours. Merci à nos témoins, notre famille et nos amis, vous avez rendu ce week-end inoubliable !", se réjouit Pierre-Hugues Herbert sur Instagram. Benoît Paire ou encore Joalukas Noah se sont empressés de féliciter le jeune marié.