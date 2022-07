Pierre Ménès au bras de Melissa : sortie cinéma pour les jeunes mariés auprès des VIP

Ils font fi des polémiques, des problèmes et des galères : Pierre Ménès et sa femme Melissa s'aiment, pour le meilleur et pour le pire ! Récemment mariés, le journaliste sportif et sa compagne se sont rendus au Festival du Cinéma et de la Musique de Film de La Baule ce dimanche 3 juillet, pour assister à la cérémonie de clôture. En jean et baskets, l'ancien chroniqueur de Canal + accusé de mauvais comportements contre ses collègues semblait détendu.

Sa femme, Melissa, qu'il avait d'ailleurs rencontré à La Baule il y a plus de dix ans, était à ses côtés en robe fleurie et lunettes de soleil. Et n'avait rien à envier à toutes les actrices également présentes ! Pascale Arbillot, notamment, a fait sensation avec sa coupe au carré blonde, son jean et sa veste noire. Actuellement à l'affiche d'Irreductible, le premier film de Jérôme Commandeur, elle était rayonnante.

Et elle a rejoint une belle brochette de ses collègues, notamment Anne Parillaud, très souriante, et Mélanie Doutey, éblouissante dans une combinaison vert pomme. La maman de la jeune Ava Lellouche, récemment aperçue dans les gradins de Roland-Garros, était, comme à son habitude, très souriante au bras de Pascal Elbé et d'Alexandre Astier.

Celui-ci avait sûrement fait une petite pause estivale dans le tournage de son projet à venir, le deuxième opus de Kaamelot en film, pour venir profiter du festival avec ses collègues. Les cheveux courts, il a également pu retrouver sur le tapis rouge l'acteur Gérard Jugnot, venu profiter d'un bel évènement en solo, sans sa femme Patricia, ni son fils Arthur, également acteur et surtout jeune marié.

Arnaud Ducret était encore là : après avoir déjà brillé sur le tapis rouge il y a quelques jours pour le même festival, l'acteur était encore une fois accompagné de sa femme Claire Francisci-Ducret, qui avait cette fois choisi une robe courte couleur écru, qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette parfaite de danseuse de pole-dance. Pour rappel, eux aussi sont un couple de jeunes mariés : alors qu'ils s'étaient dit oui l'an dernier, ils ont renouvelé leurs voeux cette année et ont pu faire une grande fête avec leurs amis.

Enfin, Alexandre Desplat, immense compositeur multi-récompensé, était présent, tout comme l'homme politique local Franck Louvrier. Tarek Boudali et Olivier Baroux, qui ont récemment collaboré, étaient également très souriants ensemble et ont posé, comme Franck Dubosc, avec les fans présents.