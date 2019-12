Plus belle la vie : Retour imminent d'un personnage emblématique

Les producteurs de Plus belle la vie aiment jouer avec les nerfs des fans. Après le retour - et départ - express d'Aurélie Vaneck, le feuilleton prévoit une belle surprise aux téléspectateurs. Un personnage emblématique va faire son retour au Mistral ! Il s'agit d'Anémone Vitreuil, interprétée par Anne Canovas. Une information révélée par le site officiel de la célèbre série de France 3. Ce n'est qu'au cours de la semaine du 13 janvier 2020 qu'on pourra la retrouver sur nos antennes bien qu'Anne Canovas a débuté les tournages au mois de novembre.

Mais comme l'a repéré Télé Star, l'enthousiasme est déjà présent sur les réseaux sociaux. "C'est pas trop tôt ! Les personnages qu'on adore le plus sont ceux qu'on voit le moins !" a écrit un compte fan. Cependant, comme d'autres personnages avant elle, le retour d'Anémone Vitreuil risque bien d'être furtif, l'actrice refusant d'être récurrente, et ce depuis ses débuts en 2009.

En février 2018, Anne Canovas faisait part de son plaisir à retrouver son rôle de temps à autres : "Une fois que je suis dans mon rôle, mon personnage m'amuse. Je ne suis pas une véritable récurrente de Plus belle la vie. Au départ, j'étais rentrée pour dix-sept jours et un rôle de 'cougar'. Mon personnage ayant visiblement plu au public, on m'a gardée. Mais je viens tourner quand je peux et que je ne suis pas au théâtre."

En avril dernier, Anne Canovas avait déjà renoué avec ses collègues et donnait la réplique à Stéphanie Pareja alias Jeanne Carmin à l'écran mais aussi Serge Dupire qui incarne Vincent Chaumette et Adeline Moreau qui joue le rôle de Véra Salomon.