Pourquoi Céline Dion a détesté sa villa de 800m2 à Las Vegas, la "plus petite" où elle a habité ?

Les fans continuent de s'inquiéter pour l'état de santé de Céline Dion. Alors que la chanteuse fait l'objet de nombreuses rumeurs, elle est probablement cloitrée dans sa résidence de Las Vegas. C'est là-bas qu'on avait pu la voir réapparaitre malgré elle en photos, des images rassurantes car la diva se tenait sur ses deux jambes, malgré une vilaine rumeur. C'est dans le Nevada qu'elle s'est construit un havre de paix la gardant éloignée du reste du monde. Depuis la mort de René Angélil, parti à deux jours de ses 74 ans, l'interprète de J'irais où tu iras y partage son quotidien avec leurs trois enfants : René-Charles (21 ans), et les discrets jumeaux Nelson et Eddy (11 ans).

Depuis le début des années 2000, Céline Dion a posé ses valises à Las Vegas après avoir quitté la Floride. Et pourtant cette incroyable villa avec parc aquatique, la star l'a d'abord détestée, comme nous l'apprend le livre Céline Dion, la vraie histoire publié aux éditions Robert Laffont, écrit par Laurence Pieau et Hervé Tropéa. Il s'agit de la "plus petite" qu'elle ait habitée. Quand René Angélil et elle ont emménagé l'endroit, "il n'y avait que quatre chambres et six salles de bains", rapportent les auteurs. Ils y ont fait faire des travaux, portant la superficie des lieux à 800 mètres carrés. Ils ont par ailleurs fait installer une clim ultra‐perfectionnée qui préserve la voix souvent capricieuse de la star.

Pourquoi Céline Dion a tant détesté cette demeure

Mais ce n'est pas sa taille qui a posé problème à Céline Dion. Si elle a d'abord détesté cette demeure, c'est "parce qu'il y fait si chaud que les enfants ne peuvent même pas faire du vélo dehors". Véritable bunker, il est difficile d'y accéder. La villa fait en effet partie d'un groupe de somptueuses propriétés, véritable paradis pour milliardaires baptisé South Shore. La maison de la chanteuse d'I'm Alive, se situe à une demi‐heure de voiture du Caesars Palace, et présentait ainsi l'avantage de permettre à Céline de continuer le show tout en veillant sur son mari, lorsqu'il était malade. C'est dans cette somptueuse demeure que René Angélil est mort seul dans une immense pièce médicalisée.