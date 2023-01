Prince Harry : Cet émouvant espoir qu'il a longtemps eu après la mort de Diana, une folle théorie partagée par William

Perdre sa maman à 12 ans, et devoir assumer son deuil devant les photographes, le prince Harry ne s'en est décidément jamais remis... Alors qu'il a toujours raconté le traumatisme ressenti enfant lors de l'enterrement de la princesse Diana, où il avait dû défiler derrière le cercueil avec son père et son frère dans tout Londres, le fils du roi Charles s'épanche dans ses mémoires, attendues pour le 10 janvier, sur les années qui ont suivi le drame.

Et notamment sur un fait dont il était presque sûr selon Hello, qui a récupéré quelques extraits en avant-première : sa mère n'était pas morte... mais cachée, pour vivre une vie tranquille et loin des médias qui l'avaient tant rendue malheureuse selon lui.

Une croyance très touchante pour le jeune garçon qu'il était alors et qu'il avait fini par confier, quelques années plus tard, à la seule personne qui pouvait le comprendre : son grand frère, William, qui n'avait que 15 ans. Et selon le cadet, son aîné aurait pensé la même chose pendant longtemps. Sûrement un signe que tous les deux étaient totalement conscients de la haine que leur mère vouait aux paparazzis, qui lui avaient si souvent gâché la vie...

Son confident devenu son "pire ennemi"

En tout cas, si les deux jeunes garçons étaient à l'époque si complices, on peut dire aujourd'hui que la vie les a séparés : l'ainé est resté en Grande-Bretagne où il assume plus que jamais son rôle d'héritier du trône aux côtés de leur père, le roi Charles, de sa femme Kate Middleton et de leurs trois enfants (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans). Le cadet, quant à lui, vit désormais en Californie avec sa femme Meghan Markle et ses deux bambins (Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an).

Et son livre, attendu pour le 31 décembre, semble plein de ressentiment envers sa famille. Qualifiant son frère de "pire ennemi" et de son "total opposé", il décrit également Camilla Parker-Bowles comme la "méchante belle-mère". Mais surtout, c'est son père qu'il dépeint comme un homme incapable de donner de l'amour à ses fils, notamment au moment de la mort de Diana où il ne les aurait pas "embrassés" ni "réconfortés". Ambiance !