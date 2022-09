Prince Harry et Meghan Markle frustrés : Ce (très !) gros cadeau que la reine Elizabeth II leur avait refusé

Décidément, le prince Harry et Meghan Markle ont accumulé les frustrations dans la famille royale ! Déçus de leur traitement par rapport au prince William et à Kate Middleton, et de devoir se plier aux règles strictes de la monarchie, le couple aurait également dû se forcer à vivre dans un lieu qu'ils n'avaient pas choisi. En effet, après leur mariage, tous les deux auraient voulu être logés dans un appartement de Windsor ou dans Kensington Palace... ce que la reine aurait refusé.

En effet, selon le prochain livre de l'experte Katie Nicholls qui devrait dévoiler bientôt les secrets de la couronne, la souveraine aurait préféré leur confier Frogmore Cottage, non loin du château... mais qui était à l'époque en travaux. Un moyen pour elle de les éloigner de Londres mais de les rapprocher d'elle ? Sûrement : l'entrée de la maison est située à quelques mètres seulement de l'entrée qu'utilisait la reine pour se rendre dans le château.

"Pour elle, c'était un gros cadeau. 'J'espère qu'ils le respecteront' avait-elle dit, d'ailleurs", raconte aujourd'hui une source. Mais c'était simplement le début des problèmes : en effet, quelques mois plus tard, le couple avait annoncé déménager ses bureaux de Kensington à Buckingham Palace, officialisant la rupture avec le prince William et sa femme. Quelques mois plus tard, ils étaient ensuite partis définitivement aux Etats-Unis.

Le Frogmore Cottage leur appartient toujours

Pour autant, pas question pour eux de lâcher le cottage : lorsque le couple se rend au Royaume-Uni, c'est là-bas qu'ils posent leurs valises, malgré le fait que la princesse Eugenie y vive désormais de temps en temps avec son mari Jack Brooksbank et leur fils August, 1 an. Pendant le Jubilé, ils y avaient même laissé leurs enfants sous bonne garde afin de participer à la messe du vendredi, avant d'y célébrer le premier anniversaire de leur fille Lilibet.

Et rebelote en ce mois de septembre : alors que le prince Harry et Meghan Markle avaient prévu d'y passer quelques jours seulement, ils ont finalement été forcés d'y rester jusqu'aux obsèques de la reine Elizabeth II, le 19 septembre dernier. Une échéance qui leur a permis de renouer quelques fragiles contacts avec le prince William et Kate Middleton. En effet, ceux-ci habitent désormais à quelques mètres seulement de chez eux dans le nouveau cottage dans lequel ils ont déménagé en septembre.

De quoi imaginer bientôt Lilibet et Archie jouer dans leur jardin avec leurs cousins George, Charlotte et Louis (9, 7 et 4 ans) ? La perspective est encore lointaine... mais on l'espère pour eux !