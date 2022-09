Meghan Markle voulait devenir la "Beyonce britannique" : révélations sur ses vraies intentions

Meghan Markle avait-elle vraiment pris conscience des enjeux de son mariage avant d'épouser le prince Harry ? A en croire un nouveau livre, qui dévoile les dessous de la couronne (Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown), pas vraiment ! La jeune femme, selon l'autrice Valentine Low, aurait en effet cru pouvoir devenir une véritable Beyonce britannique, une femme intouchable dans le monde entier et véritable modèle pour de nombreuses jeunes filles métisses ou à la peau noire.

Cependant, tout se serait rapidement écroulé, lorsque celle qui est devenue duchesse de Sussex aurait compris que les règles de la monarchie ne la laisseraient pas faire ce qu'elle voudrait... et que c'était à elle de s'y plier ! Une façon de voir les choses qui ne lui a pas plus du tout, entrainant son départ et celui de son mari, Harry, par la même occasion.

Se sentant "mise de côté" et "incomprise", celle qui n'a pas réussi à faire plier la monarchie avait révélé dans l'interview avec Oprah Winfrey avoir même souffert de pensées suicidaires lors d'une dépression post-partum. Peut-être a-t-elle compris à ce moment là pourquoi le prince William avait conseillé à son frère d'attendre avant de l'épouser d'être sûr qu'elle en soit prête...

"Dehors ou dedans"

En tout cas, on apprend dans le livre que ses affrontements avec la reine ont été homériques. En effet, lors de la grande réunion qui avait réuni la souveraine, le prince Charles, le prince William, Kate Middleton et le couple en plein "Megxit", Elizabeth II aurait été très claire : "C'est soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors" aurait-elle asséné à son petit-fils.

Pas question pour le couple, et notamment pour l'actrice, en effet de profiter des avantages de la famille sans en assumer les devoirs ! Contraints et forcés, le prince Harry et sa femme avaient alors tout abandonné en Grande-Bretagne, notamment les titres militaires d'Harry et son droit à une protection policière d'Etat, pour aller vivre d'abord au Canada, puis aux Etats-Unis, où ils résident toujours aujourd'hui avec leurs deux enfants (Archie, 3 ans, et Lilibet, 15 mois).

Après l'épisode du Megxit, Meghan Markle n'a plus mis un pied au Royaume-Uni pendant de longs mois : absente en avril 2021 pour les obsèques du prince Philip, en raison de sa grossesse avancée, elle s'était également faite porter pâle pour l'hommage à la princesse Diana quelques mois plus tard. De retour pour le Jubilé de platine, elle avait été très discrète lors d'une messe. Pour les obsèques de la reine Elizabeth II, déjà au Royaume-Uni pour une courte visite, la duchesse a parfaitement tenu son rôle, digne sous sa grande capeline noire.