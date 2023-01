Prince Harry impatient, sa première nuit très coquine avec Meghan : "Elle m'a tiré à l'intérieur"

Le suspens aura valu le coup. Depuis le temps que les rumeurs vont bon train concernant un déballage médiatique de la part du prince Harry sur la vie à Windsor, les plus curieux sont enfin servis. En plus du documentaire qu'il a produit pour Netflix avec sa femme Meghan Markle, le duc de Sussex vient de publier ses mémoires. Et à seulement 38 ans, le petit prince avait des choses à dire, sur tous les sujets.

Plutôt pudique et désireux de garder son intimité pour lui, le prince Harry fait une exception, voire plusieurs sur sa vie avec Meghan Markle. Il a notamment levé le voile sur leurs premiers rendez-vous et surtout, leur première nuit ensemble. Un rendez-vous des plus sexy fixé après de longues journées passées loin d'un de l'autre. Les retrouvailles ont donc été torrides comme l'ancien soldat de l'armée britannique l'a fait comprendre entre les lignes.

A l'époque, le prince Harry revient de vacances entre copains. La date est marquante : le 31 août, anniversaire de la mort de Diana. Cela n'empêche pas le frère de William de rejoindre sa douce. Et c'est fébrile et très impatient qu'il arrive à la porte de la chambre d'hôtel de Meghan à Londres d'après le Daily Mail : "Ses bras me tendaient la main, indique-t-il. Elle m'a tiré à l'intérieur et a remercié son amie d'un mouvement fluide, puis a claqué la porte rapidement avant que quiconque ne la voie. Je veux dire que nous avons accroché une pancarte 'Ne pas déranger' sur la porte."

Meghan, conquête encore discrète

A l'époque, la relation entre le prince Harry et l'ancienne star de série américaine est connue mais pas au point d'étaler toute leur vie en une des magazines ou sur les réseaux sociaux. Au lendemain de cette nuit de folie tous les deux, Harry a failli se faire surprendre par le service de chambre de l'établissement du quartier de Soho.

Il a donc tout mis en oeuvre pour ne pas se faire remarquer. L'Histoire ne dit pas si le personnel intervenu ce jour-là (l'adjoint du directeur en personne) est tombé dans le panneau ou non : "Il n'a pas remarqué la bosse en forme de prince sous la couette. Il n'a pas remarqué la bosse en forme de prince sous la couette." Heureusement, Harry n'y a pas laissé sa peau...