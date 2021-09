Prince Harry : La délicieuse attention de Meghan et Archie pour son anniversaire en famille

Les Sussex continuent de faire profil bas, y compris pour les fêtes de famille. Le 15 septembre 2021, le prince Harry a célébré ses 37 ans. Un anniversaire que le Britannique a passé en toute simplicité, en compagnie de son épouse Meghan Markle et de leurs enfants : Archie et Lilibet, 2 ans et 3 mois. A en croire une source du Daily Mail, citée mercredi, la famille s'est contentée d'un repas à la maison, dans le confort de sa luxueuse villa californienne de Montecito.

"Meghan prévoit un dîner d'anniversaire décontracté pour Harry. À la lumière de ce qui se passe dans le monde – de l'Afghanistan à Covid – ils ont tous les deux décidé de rester simples", a rapporté la source du tabloïd. "Meghan a dit qu'elle préparait un carrot cake avec l'aide d'Archie et que les invités comprendraient Doria [la mère de la duchesse, NDLR] et quelques amis proches." Toujours selon ce prétendu poche, l'ex-actrice aurait affirmé qu'ils se concentrent avant tout sur leur travail de bienfaisance.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils n'auraient pas pris part lundi dernier au Met Gala. Des événements mondains qui seraient pour les Sussex "une perte de temps et d'énergie qui pourrait être utilisée à bon escient pour ceux qui souffrent et dans le besoin". En revanche, pour ses 40 ans fêté en août dernier, Meghan Markle était d'humeur plus festive puisqu'elle n'avait pas hésité à organiser une plus grande fête...

Une couverture anniversaire... tout en volume

Le prince Harry a-t-il échangé avec sa famille en cette journée d'anniversaire si épurée ? Un an et demi après son départ de la monarchie, difficile de dire quelles relations le duc de Sussex entretient désormais avec ses proches laissés froissés outre-Manche. Quoi qu'il en soit, la famille royale continue de faire bonne figure sur les réseaux sociaux, en partageant photos souvenirs et (brefs) messages d'anniversaire sur Twitter et Instagram.