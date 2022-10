Prince Harry : Un membre de la famille royale vivement attaqué par l'un de ses proches, graves accusations

Dans le top 10 des personnalités les plus charismatiques de la famille royale britannique, impossible de ne pas placer Mike Tindall ! Marié à la petite-fille ainée de la reine Elizabeth II, Zara Phillips, depuis plus de dix ans, l'ex-rugbyman est très apprécié du peuple pour son second degré, son naturel, mais également sa présence aux côtés de sa femme lorsque les circonstances l'exigent.

Une épouse à qui il semble dévoué... mais qu'il devra cependant quitter plusieurs semaines : en effet, il y a quelques jours, sa participation au jeu télévisé Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! a été officialisée et son départ pour la jungle australienne, où il devra survivre dans des conditions difficiles, devrait arriver sous peu.

Une émission qui fera le bonheur des britanniques et de ses trois enfants Mia, Lena et Lucas (8, 4 et 1 an)... mais qui a été vivement critiquée par Omid Scobie, le biographe officiel du prince Harry et de Meghan Markle, qui l'a accusé de "se faire de l'argent sur le dos de la famille royale", et a déclaré que le fils cadet du roi Charles III aurait été "vivement critiqué" s'il avait pris la même décision.

Le biographe a cependant reconnu que les deux couples n'avaient pas la même place dans la "Firme", et que Mike et Zara Tindall étaient connus pour autre chose que leur titre royal en Grande-Bretagne. Tous les deux sont en effet sportifs professionnels : Mike a fait partie de l'équipe nationale de rugby, et Zara est médaillée olympique en équitation.

Cependant, cette attaque virulente montre que les relations ne semblent pas s'être apaisées entre Mike Tindall, très proche du prince William et de Kate Middleton, et le prince Harry. Après le Jubilé, alors que tous les deux s'étaient plutôt évités, plusieurs sources avaient révélé que Mike Tindall avait traité le fils du roi Charles de "gland", en référence à son attitude depuis son départ aux Etats-Unis et surtout son interview à Oprah Winfrey qui avait beaucoup choqué la famille royale.

Ce qui n'avait pas empêché les cousins de faire des efforts, puisque Mike et Zara Tindall avaient emmené leurs enfants à la fête d'anniversaire de la petite Lilibet, qui mettait le pied sur le sol britannique pour la première fois. Durant les obsèques de la reine Elizabeth II, Zara Phillips, qui semble très protectrice avec ses autres cousins (notamment la jeune Lady Louise Windsor) a retrouvé le prince Harry lors de la veillée des petits-enfants, puis lors du jour des funérailles. Et une fois encore, sans laisser rien paraître...