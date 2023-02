Princesse Diana : Son neveu Louis Spencer, 28 ans, est un vrai canon !

On ne les voit pas souvent, voire plus du tout, dans les réunions familiales chez les Windsor. Pourtant, les Spencer, riche famille d'Angleterre, sont liés à tout jamais au clan royal depuis le mariage de Diana avec Charles, prince à l'époque. Le couple a eu deux enfants, les princes William et Harry, avant leur divorce fracassant et la mort de la princesse dans un accident de voiture. Si ses deux garçons rendent régulièrement hommage à leur maman régulièrement, par le biais de leurs discours et de leurs actions, ils ont aussi assuré sa descendance avec leurs enfants : Lilibet et Archie (1 an et 3 ans) du côté de Harry, George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 4 ans) du côté de William.

Mais les deux princes ne sont pas les seuls à avoir offert une nouvelle génération aux Spencer. Diana appartenait à une fratrie de cinq enfants dont Charles. Ce frère, comte Spencer, est le papa de sept enfants. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui n'attirera sûrement pas que notre attention. De son premier mariage avec Victoria Lockwood naissait Louis Spencer en 1994. 28 ans plus tard, le jeune homme a, ô surprise, bien grandi mais il est surtout canonissime.

Le magazine Point de Vue dresse un portrait de lui dans son nouveau numéro publié ce mercredi 8 février. Si ses cousins ne sont plus célibataires depuis leur mariage respectif avec Kate Middleton et Meghan Markle, sachez que Louis est un coeur à prendre. Et loin de lui l'idée de se tourner sagement les pouces en attendant que le domaine d'Althorp lui tombe entre les mains. Louis Spencer a suivi des études d'arts dramatiques, dont il est sorti diplômé, et a pour ambition de devenir comédien. "Il aurait déjà signé avec l'agence de talents Travis Tockwood" avec comme nom de scène Louis John Lyons, rapporte l'hebdomadaire.

Louis Spencer, présent au mariage du prince Harry

Sa dernière apparition publique au côté de la famille royale remonte au 19 mai 2018, date du mariage du prince Harry et Meghan Markle. Louis débarquait le pas assuré au bras de sa mère Victoria et de deux de ses soeurs, Eliza et Kitty. L'occasion pour les plus grands fans de la royauté de faire plus ample connaissance avec le neveu de la princesse Diana et de réparer les coeurs meurtris des célibataires qui espéraient encore avoir une chance avec Harry.