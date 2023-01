Kate Middleton a "perdu la parole" avant son mariage avec William : un expert fait des révélations

Les journalistes britanniques n'ont plus qu'une question à la bouche, le couple formé par le prince William et Kate Middleton va-t-il se lancer dans l'aventure d'un nouveau bébé ? Déjà parents de trois enfants adorables (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans), les prince et princesse de Galles ont fêté leurs 40 ans cette année et pourraient accueillir un dernier enfant l'an prochain. Si tant est que Kate Middleton réussisse à convaincre son époux, car l'héritier du roi Charles III n'a jamais caché refuser d'agrandir une nouvelle fois la famille. Mais la princesse de Galles, elle, adore les enfants et semble avoir envie de pouponner à nouveau. La mère de trois réussira-t-elle à obtenir ce qu'elle désire tant ?

Il est loin le temps où ces deux-là flirtaient à l'école. Leur couple a vécu de nombreuses étapes avant de former finalement la famille qu'on connaît aujourd'hui. Notamment celle du mariage. Sublimissime dans sa robe de mariée, Kate Middleton s'est avancée vers l'autel pour dire "oui" à son prince, le 29 avril 2011. Un moment inoubliable pour eux mais aussi pour tous les Britanniques, qui gardent ce souvenir à jamais dans leurs mémoires. Objet de toutes les attentions, Kate Middleton avait dû sentir la pression monter. À tel point qu'un évènement aurait même tellement chambouler la princesse, qu'elle en aurait perdu la parole.

Un moment bien trop impressionnant

C'est ce que l'on apprend dans le livre I love Elizabeth II de Bertrand Deckers (éd. Robert Laffont). Durant les préparatifs de ses noces, au moment de choisir le joyau qu'elle allait coiffer le matin du jour J, au premier étage de Buckingham Palace, Kate Middleton a "tellement été impressionnée qu'elle a perdu la parole", écrit l'auteur. La belle-soeur du prince Harry a fini par se ressaisir et opter pour la tiare Halo de Cartier, un modèle de 1936, cadeau du futur George VI à la future Queen Mum. Des années plus tard, Meghan Markle, elle, a "cru défaillir" au moment de se décider et choisir finalement un bandeau de la reine Mary.