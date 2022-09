Procès de Benjamin Mendy : annonce inattendue, en faveur du footballeur... explications !

C'est un procès très médiatisé et chaque retournement de situation ou révélation choc est commenté un peu partout en France et en Angleterre. Depuis le 15 août dernier, Benjamin Mendy, footballeur de renom, est jugé en Angleterre, du côté de Chester, non loin de Liverpool. Il faut dire que les accusations contre le sportif de 28 ans sont particulièrement graves puisque jusqu'ici, 7 femmes différentes l'accusent de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. S'il est reconnu coupable, ce dernier risque la prison à perpétuité.

Jugé au côté de Louis Saha Matturie (aucun rapport avec le footballeur Louis Saha), Benjamin Mendy est au centre des débats depuis le début du procès et le manoir dans lequel il réside dans la banlieue de Manchester intrigue énormément les jurés. Depuis la mi-août, les témoignages des plaignantes se succèdent les uns après les autres et les récits de certaines femmes font froid dans le dos et décrivent souvent les mêmes situations, à savoir des soirées alcoolisées au domicile du champion du monde 2018. Des témoignages qui devaient se poursuivre hier, mais Stephen Everett, le juge chargé de l'affaire, a fait une annonce pour le moins surprenante.

Faute de preuves, une des huit accusations abandonnée

En effet, ce dernier a informé dans la journée d'hier qu'une des huit accusations de viol qui pèse sur le footballeur français a purement et simplement été abandonnée. La raison ? Le parquet n'aurait pas apporté assez de preuves suffisantes pour que cette accusation puisse être entendue par les jurés. Malgré cela, Benjamin Mendy reste toujours accusé de 7 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre 7 femmes et le procès va se poursuivre dans les prochains jours. Le footballeur a toujours nié en bloc toutes les accusations qui pèsent sur lui, tout comme son complice Louis Saha Matturie.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.