Quentin Fillon Maillet : Cinq médailles aux JO de Pékin, une fortune l'attend à son retour

La ruée vers l'or (et l'argent) de Quentin Fillon Maillet aux Jeux d'hiver de Pékin a commencé le 5 février dernier. Le Français et ses partenaires Anais Chevalier-Bouchet, Emilien Jacquelin et Julia Simon ont alors reçu la médaille d'argent à l'épreuve mixte et collective du relais 4 x 6 kilomètres. Le 9 février, Quentin a remporté une médaille d'or à l'épreuve individuelle du 20 kilomètres. Bis repetita le 14 février, jour de la Saint-Valentin, Quentin s'impose à la poursuite, en individuel, sur 12,5 kilomètres. Le jour même, il reçoit une autre médaille d'argent à l'épreuve du sprint sur 10 kilomètres. Mercredi 16 février, Quentin Fillon Maillet remonte sur le podium avec ses acolytes Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Simon Desthieux, après être arrivés deuxièmes à une épreuve de relais masculin. Toutes ces victoires et moments de bonheur ont donné au Français l'envie de rééditer l'expérience.