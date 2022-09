Rachida Dati pose avec sa fille Zohra : l'adolescente très discrète dépasse déjà sa maman

Karine Ferri, Amel Bent, Alizée... La rentrée était agitée pour beaucoup de stars. Ce vendredi 1er septembre, c'est Rachida Dati qui s'emparait de son compte Instagram pour souhaiter "une belle rentrée" aux internautes en partageant un adorable cliché d'elle avec sa fille Zohra (née en janvier 2009 pendant qu'elle était ministre de la Justice) dans les rues de Paris sans pour autant dévoiler son visage. Une adolescente déjà bien grande, qui dépasse même sa mère !

Cette photo est un événement assez rare pour être souligné car la maire du 7e arrondissement de la capitale a pour habitude de protéger sa fille des médias et de sa notoriété. Il y a tout de même quelques exceptions comme l'année dernière, alors qu'elle était interviewée par Karine Le Marchand dans l'émission Une ambition intime. De tendres et rares clichés d'elle et sa fille étaient alors dévoilés. Un entretien durant lequel elle avait fait beaucoup de confidences, notamment sur la grossesse de sa fille à plus de 40 ans, alors qu'elle avait déjà vécu des fausses couches par le passé.

"On m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfants. J'ai fait de l'hélicoptère, je courrais en talons. Je faisais des débats à n'en plus finir. J'ai fait des meetings où j'étais debout pendant des heures. Je n'ai pas diminué le rythme, ni baissé mon activité", avait-elle confié. Une façon pour elle de garder les pieds sur terre et de "ne pas trop espérer, si jamais ça ne venait pas". Une prudence développée en raison de ses nombreuses déceptions à ce niveau-là.

"Ça s'est fini à l'hôpital"

Plus de peur que de mal finalement puisque sa fille, qui porte le nom de sa mère, finissait bel et bien par naître. L'identité du père a été pour sa part à l'origine de nombreuses rumeurs pendant un certain temps. Finalement, en 2016, la justice révélait par appel le lien biologique entre l'homme d'affaires français Dominique Desseigne et la jeune fille, alors âgée de 7 ans.

Dans l'émission de radio Hors Piste sur France Inter, Rachida Dati faisait de nouvelles confidences sur sa fille, pour un sujet pas plus rigolo que les précédents puisqu'elle évoquait le harcèlement scolaire auquel était confrontée Zohra. "J'ai essayé de la protéger de ça, mais elle a vécu toute sa scolarité de primaire en changeant d'établissement tous les ans. À cause de cette histoire de harcèlement. Elle a été harcelée par un petit garçon, fils d'une personnalité. Ça s'est fini à l'hôpital Necker", confiait-elle.