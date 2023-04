Rania de Jordanie, déesse de mode : la reine enchaîne les looks grand luxe, défilé royal au Japon

Les voyages officiels sont de mise chez les politiques et les familles royales ces dernières semaines. Alors qu'il y a peu, Camilla Parker-Bowles et le roi Charles III se rendaient en Allemagne après l'annulation de leur séjour dans l'hexagone, Emmanuel et Brigitte Macron se sont quant à eux rendus aux Pays-Bas pour une visite de deux jours au cours de laquelle la première dame française a brillé par son élégance et la classe qui la caractérise depuis son arrivée au palais de l'Elysée. Mais elle n'est pas la seule à se faire remarquer côté style à chacune de ses sorties.

Rania de Jordanie fait aussi partie des ambassadrices mode des familles royales que les marques s'arrachent. Celle qui a récemment marié sa fille Iman à Jameel Alexander Thermiotis s'est envolée direction le Japon dans les dernières heures pour accompagner son mari pour un séjour officiel. La reine Rania de Jordanie a rencontré la femme du Premier ministre japonais Yuko Kishida. Pour honorer son hôte, elle portait un magnifique ensemble rose poudré de la griffe Zimmerman composé d'une jupe crayon et d'un haut cousus de fleurs, d'une paire d'escarpins assortis et d'un mini sac à main blanc.

Après cette rencontre chaleureuse, Rania de Jordanie s'est rendue au Musée national d'Art Moderne au Kitanomaru Park à Tokyo pour découvrir l'exposition du moment. Elle avait cette fois-ci misé sur un ensemble tailleur pantalon noir du créateur français Alexandre Vauthier, accompagné d'une paire de talons aiguilles en satin rouge Gianvito Rossi et d'un sac à main Dior. Quelque temps avant, elle était reçue, avec son mari le roi Abdallah, par l'empereur et l'impératrice du Japon, Naruhito et Masako. C'est dans une robe manteau beige bien chaude signée Benchellal et réhaussée d'une ceinture dorée en forme de gros noeud qu'elle est apparue, un sac Fendi à son bras.