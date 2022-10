Raphaël Varane : Après les larmes, la star des Bleus retrouve le sourire pour un bel évènement en famille

À quelques semaines de la Coupe du monde, les stars du foot ne pensent plus qu'à ça et parfois, le rêve peut se transformer en cauchemar. Lorsqu'ils sont sur le terrain, la plupart d'entre eux font désormais très attention au moindre contact ou à la moindre blessure qui pourrait intervenir et ainsi briser leurs espoirs de participer à la compétition reine du sport le plus populaire de la planète. C'est exactement ce qui est arrivé à Raphaël Varane le week-end lors d'un match de la plus haute importance. Désormais à Manchester United en Angleterre, l'ancien joueur du Real Madrid jouait contre le Chelsea de son ami N'Golo Kanté. Malheureusement, le défenseur des Bleus a été victime d'une blessure et on l'a vu quitter la pelouse en larmes.

Inconsolable, le joueur de 29 ans imaginait sans doute devoir faire une croix sur la Coupe du monde. Après plusieurs jours et des examens complémentaires, il semblerait que Raphaël Varane ait encore quelques espoirs de participer à la compétition puisqu'il souffre d'une lésion à la cuisse droite. Une absence estimée à environ trois semaines et si son entraîneur, Erik ten Hag vient tout juste d'annoncer qu'il ne rejouerait pas avec Manchester d'ici la Coupe du monde, il lui reste donc un léger espoir d'être dans le groupe de Didier Deschamps. "La porte reste ouverte", a d'ailleurs déclaré le sélectionneur à l'AFP, preuve que tout n'est pas perdu. De quoi redonner le sourire au joueur, qui a pu fêter sereinement un très bel évènement, entouré de ses proches.

La famille réunit pour les 2 ans d'Anaïs

Alors que le sportif et sa femme Camille viennent d'annoncer l'arrivée prochaine d'un troisième enfant, ils ont pu célébrer comme il se doit l'anniversaire de leur petit fille, Anaïs, hier. Née le 25 octobre, la belle petite brune vient de fêter ses 2 ans.

Sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 20 millions d'abonnés, Raphaël Varane a publié quelques photos de la belle après-midi à 4, avec leur autre enfant, Ruben. "Joyeux anniversaire ma belle Anaïs !! Nous t'aimons", écrit joliment le jeune papa. Un thème autour de Minnie pour la petite fille, tandis que son frère était lui déguisé en Captain America. Son ami Lucas Digne n'a pas mis longtemps avant de lui envoyer quelques emojis coeurs, tout comme plusieurs de ses coéquipiers en club.