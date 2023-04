Renaud partage sa vie avec deux hommes, son quotidien dévoilé : "Ça a été difficile à gérer"

Aux dernières nouvelles, il était en couple avec une jeune femme au doux surnom de Cerise. Mais ce n'est pas avec elle qu'il partage tout son quotidien. Pas exactement. Comme on l'apprend dans un documentaire consacré au chanteur, qui sera diffusé le lundi 10 avril 2023 sur BFMTV, Renaud Séchan vit... avec deux hommes ! "Il est accompagné de deux anges gardiens. C'est le nom qu'il donne à Bloodi et Pierre" explique Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France, dans ces images inédites issues de l'émission Ligne Rouge.

Dans cet épisode d'une heure environ, les téléspectateurs découvriront Renaud Séchan sous toutes ses coutures. Son enfance, ses moments de joies, mais aussi ses périodes sombres et ces démons. Tout ceci semble aujourd'hui être derrière lui, notamment grâce au soutien sans faille de Pierre Tarde et Bloodi. Mais qui sont les deux mystérieux hommes de sa vie ? Il s'agit tout simplement de deux fans qui ont transcendé certaines barrières et ont intégré le quotidien de l'artiste. Ils fonctionnent sur une sorte de garde alternée et "le protègent, l'aiment", font en sorte qu'il "continue à aller bien".

Renaud a ses angoisses, ses moments de doute, avec des périodes où il y a eu de l'alcool

"On fait une semaine sur deux, explique Pierre Tarde, comme le rapporte Télé Loisirs. On vit chez lui et on est avec lui 24 heures sur 24. Chauffeur, protection, confident, ami, cuisinier s'il le faut. J'habite dans l'Allier et j'ai gardé mon métier de facteur. Il n'y a pas que des paillettes. Renaud a aussi ses angoisses, ses moments de doute, avec des périodes où il y a eu de l'alcool. Ça a été difficile à gérer. Il fallait trouver des solutions pour l'empêcher de boire. Ca fait aussi partie du métier". En 2019, l'ancien compagnon de Romane Serda avait évoqué dans les colonnes du journal Le Parisien l'existence de deux personnes grâce à qui il n'était "jamais seul". "Ils ont une drôle de vie, avouait-il. Ce n'est pas facile, une semaine ici, une semaine dans leur famille. Ils viennent parfois avec leurs enfants et c'est très sympa. C'est la première fois que j'ai des assistants." Le mystère est finalement levé...