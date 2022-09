Roger Federer, presque à la retraite : vibrant hommage à sa femme Mirka, décisive sur tous les plans

C'est une annonce que beaucoup redoutaient depuis de longs mois et elle est finalement arrivée le 15 septembre dernier. À 41 ans et après une carrière longue de 24 ans, Roger Federer a annoncé qu'il comptait mettre un terme à sa carrière après la Laver Cup, qui démarre demain et se terminera dimanche prochain. "Il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière", a annoncé le Suisse, plongeant dans une profonde tristesse ses millions de fans et tous les amoureux du tennis, pour qui il restera à jamais l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Un homme épanoui sur le terrain, mais également en dehors, puisqu'il partage la vie de la belle Mirka depuis près de vingt-deux ans maintenant.

Une belle relation qui s'est concrétisée par un mariage en avril 2009, puis par la naissance successive des deux paires de jumeaux du couple, parents donc de 4 beaux enfants âgés de 13 et 8 ans. Ancienne joueuse professionnelle slovaque, Mirka connaît bien tous les rouages du circuit et lorsqu'un journaliste de L'Équipe demande à Roger Federer si la présence de sa femme lui a permis de remporter les 20 tournois du Grand Chelem qu'il a amassé au cours de sa carrière, la réponse est claire : "Pouuuuuu... oui, je pense. Elle m'a tellement soutenu, poussé vers le tennis au lieu de me dire tout le temps : "Ouais, t'as fini quand ?" Elle a eu beaucoup d'impact dans ma vie mais aussi sur un terrain".