Rolling Stones : Le groupe privé des funérailles de Charlie Watts

Comme le rapporte le New York Post, Charlie Watts a été enterré durant la deuxième semaine du mois de septembre, dans la discrétion. Légendaire batteur du groupe Rolling Stones, il a été emporté en août dernier à 80 ans, suscitant l'émotion de ses partenaires.

La famille de Charlie Watts avait organisé ses obsèques dans le Devon, au Royaume-Uni, en petit comité. Comme l'a rapporté une source après du journal, les membres des Rolling Stones n'y ont pas assisté à cause de restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Ces derniers étaient à l'étranger et n'ont pas pu prendre l'avion pour regagner leur pays natal. Mick Jagger (78 ans), Keith Richards (77 ans) et Ronnie Wood (74 ans) étaient précisément à Boston, aux Etats-Unis, pour des répétitions à l'occasion de la prochaine tournée américaine.

Les membres des Rolling Stones comptent rendre hommage à Charlie Watts sur scène, lors du No Filter Tour, qui doit démarrer le 26 septembre depuis St.Louis dans le Missouri. Un second hommage, plus intime, est aussi prévu "plus tard dans l'année, au Royaume-Uni".

Pour l'heure, comme le rapporte de son côté le journal The Sun, les Rolling Stones comptent transformer leur célèbre logo d'une bouche qui tire la langue en noir et le diffuser ainsi sur les écrans de leurs concerts mais aussi sur le merchandising de leur dernière tournée. "Ils trouvent cela correct comme référence à la mort de Charlie car il était une part vitale du groupe et cela va leur faire étrange qu'il ne soit pas avec eux. Ils pensent à des moyens de faire un hommage qui se fonde avec la tournée", a confié une source.

Le décès du batteur avait été annoncé le 24 août par un communiqué : "C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Charlie Watts. Il s'en est allé paisiblement plus tôt dans la journée, entouré de sa famille. Charlie était un mari, père et grand-père aimant, un membre des Rolling Stones et l'un des meilleurs batteurs de sa génération. Nous demandons que la vie privée de sa famille, de ses proches et amis soit respectée durant cette épreuve difficile."