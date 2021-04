Roselyne Bachelot sortie de l'hôpital : enfin ses premiers mots !

Le 20 mars 2021, lorsqu'elle avait annoncé avoir été testée positive à la Covid-19, un jour après avoir remis les insignes de commandeur de la Légion d'honneur à Michel Sardou, Roselyne Bachelot avait promis de ses nouvelles "régulièrement", dans un message publié sur son compte Twitter. Malheureusement, l'hospitalisation de la ministre de la Culture de 74 ans et la dégradation de son état de santé l'avait ensuite empêchée de tenir ses promesses, son entourage se chargeant de donner les dernières nouvelles, parfois mitigées.

Pour la première fois depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, c'était il y a tout juste une semaine, Roselyne Bachelot s'est enfin exprimée. Comme le 20 mars dernier, c'est sur Twitter que la membre du gouvernement a choisi d'adresser ses premiers mots. D'abord pour rassurer. "Heureuse de vous retrouver! Je reprends des forces chaque jour", a-t-elle dans un premier temps écrit, ne cachant pas son enthousiasme de pouvoir enfin s'adresser à ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle connaît à présent personnellement la dureté de ce virus qui peut faire basculer une vie en quelques jours à peine, Roselyne Bachelot a tenu à s'adresser aux autres personnes touchées par la Covid-19 : "Mes pensées solidaires accompagnent tous ceux qui souffrent, ainsi que leurs proches. "

La ministre de la Culture n'a pas non plus manqué, bien évidemment, de parler et remercier de celles et ceux qui accompagnent et soutiennent les malades depuis plus d'un an maintenant. "J'exprime ma profonde reconnaissance aux personnels soignants, qui partout en France, font un travail remarquable", a-t-elle conclu son message.