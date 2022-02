Salma Hayek sublime au naturel : elle enlève le maquillage et sort le maillot de bain !

Très active au cinéma en 2021, la star - qui avait obtenu une nomination aux Oscar pour son interprétation de Frida Kahlo en 2002 - est apparue successivement dans Hitman and Bodyguard 2 de Patrick Hughes, État d'esprit de Mike Cahill, Les Éternels de Chloé Zhao, et enfin House of Gucci de Ridley Scott.