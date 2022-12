Sandrine Kiberlain en couple avec Yvan Attal : révélations sur son idylle avec ce "fiancé" célèbre

En racontant dans son interview pour le magazine Society comment elle a été reçue au Conservatoire, Sandrine Kiberlain s'est confiée sur ses liens avec un autre comédien également réalisateur, Yvan Attal. Elle l'avait rencontré au cours Florent et c'est lui qui l'a accompagnée lors de l'examen d'entrée. Si elle a été prise, après avoir joué une scène d'Annie Hall avec lui et un monologue du Cid, son partenaire n'a pas été pris. C'est alors qu'elle révèle la teneur de leur relation.

"Yvan n'a pas été pris au Conservatoire, mais il a vite percé dans le cinéma, c'était un de mes premiers fiancés, j'étais à côté de lui quand il a eu le César [celui du meilleur espoir masculin pour Un monde sans pitié en 1990, ndlr]. Je suis même tombée de mon fauteuil", explique Sandrine Kiberlain dans Society. Les deux artistes se sont retrouvés ensuite dans Les Patriotes en 1994, un long métrage d'Eric Rochant qui a fait basculer sa carrière puisqu'elle a été nommée pour le César du meilleur espoir - il est revenu à Elodie Bouchez pour Les Roseaux sauvages. Elle finira pas remporter le trophée pour sa performance dans En avoir (ou pas) l'année suivante.

Ils ne se sont jamais perdus de vue

Depuis, chacun a suivi avec brio sa voie mais ils ont continué à collaborer ensemble avec plaisir comme dans la comédie de Lisa Azuelos Mon bébé (2019). Sandrine Kiberlain s'est imposée comme une des actrices françaises les plus réclamées, a décroché le César pour Neuf mois ferme et a signé son premier long métrage, Une jeune fille qui va bien cette année. Côté vie privée, elle a été mariée à Vincent Lindon, père de sa fille Suzanne. Ils sont séparés depuis 2003 et depuis, celle qui tient le premier rôle du Parfum vert reste secrète sur sa vie privée.

Yvan Attal, autant réalisateur qu'acteur est actuellement à l'affiche de Maestro(s). Il est en couple avecCharlotte Gainsbourg depuis le tournage d'Aux yeux du monde en 1991, une autre réalisation d'Eric Rochant. Jamais mariés, ils sont désormais parents de trois enfants, Ben (né en 1997) qu'on remarque comme comédien, Alice (née en 2002) et la petite dernière Jo (née en 2011).

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans Society du mois de décembre 2022