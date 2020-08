Sarah Fraisou toujours plus amincie : nouvelle photo bluffante de sa silhouette

Fin juillet 2020, Sarah Fraisou, ancienne candidate des Anges (NRJ12) et de La Villa des coeurs brisés (TFX), avait révélé avoir perdu pas moins de 30 kilos. Une perte de poids significative qu'elle avait illustré avec un avant/après. La jeune femme poursuit sa transformation et ses dernières photos montrent qu'elle a encore minci. Ses fans et certaines stars de la télé-réalité n'en reviennent pas.

Jeudi 13 août 2020, Sarah Fraisou était à Paris pour le tournage d'un clip. La jolie brune, connue pour son franc-parler, a publié une photo sur Instagram qui lui a valu de nombreuses réactions. Elle prend la pose en robe rouge à franges et dévoile son corps toujours plus aminci. Une photo qui laisse ses fans sans voix, comme les précédentes. Sur une autre, où elle pose avec la même robe, Sarah Fraisou reçoit des compliments de nombreuses autres stars de télé-réalité, Mélanie Dedigama, Sarah Martins, Aurélie Dotremont...

Elle qui participait aux Anges il y a quelques années avec pour objectif de perdre du poids semble arriver à ses fins.