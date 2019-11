Sarah Palin : Sa fille Willow accueille des petites jumelles

Les heureux événements s'enchaînent pour Willow Palin, qui s'est mariée avec Ricky Bailey en septembre dernier. Leurs jumeaux vont ainsi agrandir une famille déjà bien remplie. Sarah Palin est mère de cinq enfants : deux garçons prénommés Track et Trig (30 et 11 ans), et trois filles, Bristol, Willow et Piper (28, 24 et 18 ans). Sarah Palin est déjà grand-mère de cinq petits-enfants, deux par son fils aîné Track et trois par sa fille Bristol.

Le mariage de Willow a eu lieu le lendemain de l'arrestation de son frère Track Palin pour violences conjugales. La cérémonie s'était toutefois déroulée calmement, chez eux, en Alaska.

L'année a été pour le moins difficile pour les Palin. Sarah Palin, gouverneure de l'Alaska de 2006 à 2009, mais surtout colistière du regretté John McCain lors de l'élection présidentielle américaine de 2008, a divorcé. Cette figure phare du Parti républicain et icône du très conservateur mouvement du Tea Party était mariée depuis trois décennies à Todd Palin. Ce dernier a évoqué une "incompatibilité d'humeurs rendant impossible pour les deux parties de continuer à vivre ensemble comme mari et femme".