Shanna Kress "choquée" : Jonathan aux urgences après avoir perdu 4kg en une nuit, colère et indignation

L'année 2023 est décidément bien difficile pour Jonathan Matijas et sa compagne Shanna Kress. Et cela ne semble malheureusement pas près de se calmer. Dans la nuit de mercredi 8 à jeudi 9 février, le couple a connu une nouvelle mésaventure comme leurs abonnés ont pu le découvrir.

Cambriolage, décès dans la famille, grosse frayeur avec leur fils Loüka (2 mois)... Jonathan Matijas et Shanna Kress en voient de toutes les couleurs depuis janvier dernier. Et dans la soirée de mercredi dernier, c'est l'ancien footballeur professionnel qui était en mauvaise posture. "Absent depuis hier parce que je suis épuisé après avoir perdu 4 kilos en une nuit, suite à une intoxication alimentaire ou une bactérie, que sais-je. Et aussi parce que je suis en colère de ne pas avoir été pris en charge à l'hôpital. 'Allez vous faire soigner ailleurs si on veut de vous', voilà ce qu'on nous a répondu aux urgences. Ne voulant pas faire d'amalgame à cause de l'arrogance et manque de déontologie qu'une poignée de médecins et infirmiers, je préfère attendre d'être calme avant de vous expliquer cette folle nuit qu'on a vécue ma chérie, mon fils et moi", a-t-il écrit en story.

S'il n'a pas souhaité en dire plus sur le moment, sa compagne Shanna n'a pas hésité à prendre la parole sur son compte personnel. "Choquée", elle a tout d'abord confié que Jonathan et elle étaient épuisés par la soirée qu'ils venaient de vivre. Puis, elle a révélé qu'il était resté "des heures et des heures sans que personne ne fasse rien", alors qu'il était en train de se vider. "C'est pas la première fois que ça arrive et pas le même endroit. Tu as le temps de crever cinquante fois", s'est-elle indignée.

Elle s'est dit pas respectée

"Le docteur n'a pas voulu le recevoir parce qu'elle s'est dit pas respectée donc elle nous a demandé de partir pour aller se faire soigner ailleurs. (...) Le docteur décide de ne pas le recevoir parce que quand le docteur rentre, il était au téléphone pour me donner des nouvelles et a décidé que mon chéri lui avait manqué de respect. J'aide mon chéri, il peut à peine marcher, je le mets dans la voiture", a poursuivi Shanna Kress. Une fois de retour chez eux, sans consultation donc, la belle brune a pris la décision d'appeler la police, qui lui a signifié que c'était "très grave ce qu'il s'était passé". "Et je repars aux urgences (...) Je dis que je vais porter plainte, je tombe sur un monsieur très gentil qui tombe des nues et qui me conseille d'appeler SOS Médecins", a-t-elle expliqué. Et de conclure qu'il ne fallait pas se laisser faire.