Sharon Stone larguée par une jeune conquête pour une raison surprenante, révélations

Sharon Stone vient de faire une révélation surprenante pour le magazine Vogue Arabia. L'actrice de 64 ans, qui avait fait sensation à Cannes en mai dernier, a révélé que récemment, elle fréquentait un homme plus jeune qu'elle. Une relation qui s'est rapidement terminée pour une raison particulière et pour le moins étonnante. L'homme en question lui aurait en effet demandé si elle souhaitait avoir recours au Botox. Voyant très clair dans son petit jeu, elle lui aurait alors répondu : "Cela serait probablement très valorisant pour ton ego et pour le mien si j'en faisais."

Elle a ensuite expliqué l'avoir revu après cet incident. "Il n'était plus intéressé pour me revoir" a-t-elle révélé, ce qui semble lui faire ni chaud ni froid. "Si vous ne voulez pas sortir avec moi à cause de ça, veuillez trouver votre chemin vers la sortie", a-t-elle ensuite déclaré. L'actrice de Total Recall a utilisé du Botox à plusieurs reprises dans sa vie mais c'est une époque révolue.

"Plus de 300 injections"

"Il y a eu des périodes lorsque j'étais vraiment très célèbre où je faisais du Botox, des fillers et tout le reste, puis j'ai eu cet important accident vasculaire cérébral et une hémorragie cérébrale de neuf jours et j'ai dû recevoir plus de 300 injections pour retrouver le volume sur l'un des côtés de mon visage", a-t-elle expliqué, avant d'ajouter que ces procédures étaient passées d'un "acte luxueux bénin à une sorte de besoin neurologique massif et douloureux".

Récemment, elle réagissait sur Instagram au témoignage de la danseuse australienne Peta Mugatroyd victime d'une fausse couche. Un sujet qui touche beaucoup Sharon Stone puisqu'elle en a elle-même subi les conséquences. "Le facteur rhésus est un truc génétique, que tous mes frères et soeurs ont. J'ai subi trois fausses couches, à 5 mois et demi de grossesse, et je n'ai jamais compris pourquoi ni comment elles étaient arrivées", confiait la mère de Quinn Kelly (22 ans), Laird Vonne (17 ans) et Roan Joseph (16 ans), ses trois enfants adoptifs, dans le magazine Extra en 2017.