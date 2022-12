Sienna Miller : Robe bustier et décolleté très plongeant face à Roger Federer, apparition remarquée

Connue pour ses rôles dans Layer Cake (2004), Factory Girl (2006), American Sniper (2015) ou encore The Lost City of Z (2016), Sienna Miller est une actrice aguerrie. Mais la maman de Marlowe (née de sa relation avec l'acteur Tom Sturridge), possède également quelques expériences dans le domaine du stylisme/mannequinat, elle qui a déjà collaboré avec plusieurs marques de renom comme Hugo Boss, Pepe Jeans ou encore Caroll. Sa passion pour la mode s'est notamment fait ressentir ce lundi 5 décembre à New York, à l'occasion d'une soirée organisée par Moët & Chandon, qui est une célèbre maison de Champagne française fondée en 1743 et détenue aujourd'hui par le groupe de luxe LVMH.

Son look ultra sexy a fait crépiter les flashs des photographes. La jolie blonde portait une mini robe bustier noire, au décolleté XXL, assortie à son sac à main, ses collants ainsi que sa paire de talons. Sans oublier son verni rouge, très glamour. Aucun bijou apparent en revanche, pour l'actrice de 40 ans. Par contre, elle était très bien entourée. À ses côtés se trouvaient notamment sa collègue Emily Ratajkowski, ravissante dans une légère robe colorée, ou encore le célèbre et désormais ex-tennisman Roger Federer, très complice avec Berta de Pablos-Barbier, présidente de Moët & Chandon.

Des stars de tous horizons

Une autre personnalité issue du sport a également répondu à l'appel pour cet événement, aux côtés de sa chérie Sue Bird, à savoir Megan Rapinoe, connue en tant que footballeuse mais aussi en tant que femme engagée. La célèbre actrice Jessica Chastain, qui occupe un rôle important dans le film à succès Interstellar de Christopher Nolan, était aussi présente, tout comme AnnaSophia Robb (Charlie et la chocolaterie), Daniel Kaluuya (Get Out), Alexa Demie (Euphoria) et Taylor Russell (Escape Game). Mais aussi Jillian Hervey du groupe Lion Babe, la top model Chanel Iman, le rappeur Vic Mensa et le créateur Prabal Gurung.

Du beau monde donc, pour participer à cette fête, alors que Moët & Chandon s'apprête à célébrer ses 280 ans d'existence à partir de 2023.