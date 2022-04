Sonia Rolland : Farniente en bikini, corps de rêve et tatouage très intime

Dans les pages de Playboy, dont elle faisait la couverture en fin d'année dernière, Sonia Rolland en dévoilait la signification : "C'est une étoile avec un bandeau assortis de l'inscription 'me, myself and i'. Penser à mon bonheur, me le rappeler tous les jours en honorant ma belle étoile. Je lui suis très fidèle", racontait-elle. Le parcours de sa vie prouve qu'elle a eu plus que raison de lui faire confiance.

Après avoir quitté le Rwanda avec sa famille pour fuir le génocide, Sonia Rolland s'est fait une place de choix en France. Devenue reine de beauté, elle s'est ensuite épanouie dans la comédie. De ses amours avec Christophe Rocancourt et Jalil Lespert sont nées deux filles : Tess en janvier 2007 et Kahina en novembre 2010. Ses deux plus belles réussites.