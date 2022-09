Sophie Marceau décontractée et chic : grandes retrouvailles avec une personne capitale dans sa vie !

En 1980, la vie de Sophie Marceau a basculé. C'est cette année-là que la jeune fille a éclaté littéralement sur le grand écran pour se placer à jamais dans le coeur de tous les Français, grâce au film La Boum de Claude Pinoteau. Un rôle sur mesure pour l'ado qu'elle était à cette époque et qui a aussi compté sur les talents des acteurs qui jouaient à ses côtés, en premier ligne le regretté Claude Brasseur, son papa dans le film, et Brigitte Fossey, sa maman de cinéma. Cette dernière a retrouvé pour son plus grand plaisir la star française à l'occasion de la projection du film Une femme de notre temps de Jean-Paul Civeyrac.

La complicité entre Sophie Marceau (55 ans) et Brigitte Fossey (76 ans) n'a pas pris une ride, quarante-deux ans après la sortie du film culte La Boum. Les deux femmes sont apparues plus radieuses que jamais dans le temps du 7e Art qu'est la Cinémathèque à Paris ce 29 septembre 2022 où se déroulait la projection du long métrage Une femme de notre temps. Une oeuvre qui est bien loin de la tendresse de son premier film, puisque la comédienne y incarne une commissaire de police qui découvre l'infidélité de son mari et se voit commettre des actes qu'elle ne se serait jamais crue capable. Décontractée et chic lors de cette projection, Sophie Marceau revêt un costume bien plus sombre dans ce long métrage en salles le 5 octobre prochain.

Elle demeure toujours un peu surprenante, et bien sûr, très émouvante

Le réalisateur Jean Paul Civeyrac, plutôt habitué à travailler avec de jeunes acteurs débutants ou peu connus, a eu le plaisir de diriger une actrice aussi célèbre que Sophie Marceau. La comédienne a accepté le projet dès lecture du scénario, comme l'indique les notes de production du film. "Je peux dire qu'elle est non seulement une merveilleuse actrice qui sait parfaitement contrôler son jeu mais qu'elle a quelque chose en plus, et de plus important à mes yeux : une sorte d'abandon, comme si elle offrait quelque chose d'elle-même dans les plans où elle paraît se jeter sans ne plus penser aux effets qu'elle doit produire. C'est pourquoi elle demeure toujours un peu surprenante, et bien sûr, très émouvante," explique le cinéaste.

La sublime quinquagénaire est bien dans sa vie professionnelle, osant toute sorte de projet ambitieux. Dans sa vie personnelle, la maman de Vincent et Juliette est aussi épanouie, lâchant prise sur le temps qui passe. "On ne peut pas être dans le contrôle tout le temps. La seule chose que je peux contrôler c'est l'intériorité, c'est ce que j'essaie de dire, c'est ce que j'essaie de faire passer, c'est de contrôler en écoutant parler, d'être au plus près de ce que j'ai envie d'exprimer, c'est de faire passer quelque chose d'authentique..." a-t-elle confié au micro de Brut.