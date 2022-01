Sophie Marceau rayonnante devant les photographes en Espagne !

L'actrice Sophie Marceau est apparue toute pimpante en Espagne pour l'occasion de la sortie de son film Tout s'est bien passé dans la péninsule ibérique. Elle s'était déjà montrée particulièrement élégante au côté d'une star de la série Sex education.

C'est sur le photocall de l'avant-première du long-métrage que la star française, révélée à 14 ans dans le film Culte La boum, s'est montrée rayonnante et souriante au bras du réalisateur François Ozon (Jeune et jolie, L'amant double). La comédienne portait pour l'évènement un élégant chemisier à motif floral noir et rouge, mais c'est bien sa nouvelle coupe shag qui a attiré l'attention des photographes. Revenue à la mode, il y a peu, cette coupe typique des années 1970, qui a déjà conquis Charlotte Gainsbourg et Alexa Chung vient parfaitement encadrer le visage fin de l'actrice. Le temps semble décidément ne pas avoir d'emprise sur l'icône française, et maman de deux enfants Juliette et Vincent, toujours aussi radieuse, d'année en année. Toujours aussi à l'aise devant les photographes, elle avait également été aperçue lors de la Fashion Week de Paris courant janvier.

La comédienne de 55 ans avait confié avoir frôler la noyade sur le tournage du film de François Ozon. Après une sortie française en septembre et avoir concouru au Festival de Cannes l'an dernier, le film de François Ozon s'offre une nouvelle jeunesse à l'étranger. Le film raconte l'histoire d'Emmanuele, une romancière aussi bien heureuse dans sa vie privée que professionnelle, qui va être confrontée à un dilemme cornélien : aider son père diminué par un AVC à mourir ou le convaincre de changer d'avis.

Sophie Marceau avait remporté un césar du meilleur espoir féminin pour sa prestation dans La boum 2, avant de s'illustrer dans des grandes productions étrangères, à savoir Braveheart au côté de Mel Gibson puis en tant que James Bond girl dans Le monde ne suffit pas.