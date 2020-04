Sophie Marceau : Sa vidéo au naturel pour clamer son "admiration" aux soignants

Si les salles de cinéma ont été contraintes de fermer leurs portes en raison du confinement, les plateaux de tournage aussi ont mis un sacré coup d'arrêt au monde du septième art. L'actrice Sophie Marceau, qui devait tourner un nouveau film, est donc au chômage technique. Depuis chez elle, la star a pris la parole.

Sur le compte Instagram Singingagainstcovid, on peut voir une vidéo de l'actrice de 53 ans, en mode selfie, au naturel. L'inoubliable star de La Boum déclare : "Bonjour à tous, c'est Sophie Marceau. On devait venir cette semaine tourner quelques scènes d'un film à l'hôpital Lariboisière [dans le 10e arrondissement de Paris, NDLR] et puis est arrivé ce qui est arrivé et voilà nous sommes tous confinés. Sauf vous qui êtes restés sur le front, si je puis dire. Alors, j'en profite pour vous dire toute mon admiration pour votre engagement, pour votre courage. Vous sauvez des vies, prenez soin aussi de la vôtre. Et, encore une fois, un grand merci, on sait qu'on peut compter sur vous. Je vous embrasse tous très très fort. Très très fort."

Sophie Marceau, qui devait poursuivre le tournage du film Tout s'est bien passé réalisé par François Ozon - sur une adaptation du livre du même nom de la romancière Emmanuèle Bernheim - avec notamment André Dussollier et Laëtitia Clément -, a rejoint le mouvement Et demain, un collectif de 350 artistes, qui s'est mobilisé en faveur du personnel médical. La star a ainsi fredonné quelques extraits d'une chanson inédite portant le même nom que le collectif. Un joli projet réalisé au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France ; la première dame Brigitte Macron en est devenue la présidente il y a quelques mois, à la suite de Bernadette Chirac.

Le collectif Et demain a pu compter sur des stars de premier plan comme Charlotte Gainsbourg, Zinedine Zidane ou encore Muriel Robin...